ग्रुप-C में मौजूद है इंग्लैंड की टीम

टी-20 विश्व कप 2026 के लिए इंग्लैंड की टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 07:58 pm Jan 30, 202607:58 pm

क्या है खबर?

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम खेलती हुई नजर आएगी। इंग्लिश टीम ने अब तक के इतिहास में 2 बार ये खिताब जीता है और ब्रूक अपने देश को तीसरी बार विजेता बनाना चाहेंगे। इस बीच टी-20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड की टीम, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।