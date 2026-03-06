टी-20 विश्व कप 2026 में कैसा रहा इंग्लैंड क्रिकेट टीम का सफर?

टी-20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का सफर समाप्त हो गया है। हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम को दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम के हाथों 7 रन से हार मिली। इसके साथ ही इंग्लैंड का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। इससे पहले टी-20 विश्व कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड को भारतीय टीम के खिलाफ 68 रन से हार मिली थी। ऐसे में इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के सफर पर नजर डालते हैं।

सुपर-8 इंग्लैंड के लिए कमाल का रहा सुपर-8 चरण सुपर-8 चरण के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका टीम को 51 रन के बड़े अंतर से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 146 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका की टीम 95 रन पर सिमट गई। अगले मुकाबले में इंग्लैंड को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 विकेट से बेहतरीन जीत मिली। इसके बाद सुपर-8 चरण के अपने आखिरी मुकाबले में टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हरा दिया।

रन इंग्लैंड के लिए इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड की ओर से टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बेथेल ने बनाए। उन्होंने 8 पारियों में 35 की औसत और 152.17 की स्ट्राइक रेट से 280 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 1 अर्धशतक निकला, जबकि उनका सर्वोच्च स्कोर 105 रन रहा। कप्तान ब्रूक ने 8 पारियों में 29.37 की औसत और 159.86 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया।