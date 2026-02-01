इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को दूसरे टी-20 मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में बारिश के कारण मुकाबला रूका और इंग्लैंड को 17 ओवर में नया लक्ष्य 168 रन का मिला। इस लक्ष्य को इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। श्रीलंका के लिए पवन रथनायके ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड के लिए 2 विकेट लिए। हालांकि, इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 42 रन खर्च कर दिए। जवाब में इंग्लैंड के लिए और टॉम बैंटन ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। जोस बटलर के बल्ले से 39 रन निकले। मथीशा पथिराना ने 2 विकेट तो लिए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

इतिहास जोस बटलर ने रचा इतिहास मैच के दौरान बटलर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का रिकॉर्ड तोड़ा। एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए 401 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। बटलर ने इंग्लैंड के लिए अब तक 402 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 12,000 से ज्यादा रन बनाए हैं।

गेंदबाजी ऐसी रही इंग्लैंड की गेंदबाजी इंग्लैंड के लिए पिछले मैच में हैट्रिक लेने वाले सैम कर्रन इस मैच में काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की और 31 रन खर्च कर दिए। उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली। आर्चर ने 2 विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा विल जैक्स, लियाम डॉसन और आदिल राशिद को 1-1 सफलता मिली। जैक्स ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च किए। राशिद ने 6.20 की इकॉनमी रेट से सिर्फ 25 रन दिए।

बल्लेबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया कमाल इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। कप्तान हैरी ब्रूक ने सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया और 36 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 2 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 300 की रही। बटलर ने 29 गेंदों का सामना किया और 39 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 134.48 की रही। हालांकि, मैच में फिल सॉल्ट और जैकब बेथल का बल्ला खामोश रहा।