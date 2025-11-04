ECB ने की केंद्रीय अनुबंध की घोषणा की, बेन स्टोक्स समेत इन खिलाड़ियों को मिली जगह

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने मंगलवार (4 नवंबर) को अपने केंद्रीय अनुबंध की घोषणा की, जिसमें बेन स्टोक्स को भी जगह मिली है। स्टोक्स को 2 साल का अनुबंध मिला है। उनके साथ-साथ जोस बटलर , जो रूट और आदिल राशिद समेत कुल 14 खिलाड़ियों को 2 साल का अनुबंध मिला है। वहीं, फिल साल्ट और मार्क वुड समेत 12 खिलाड़ियों को 1 साल का अनुबंध मिला है। आइए इस खबर पर नजर डालते हैं।

बेयरस्टो बेयरस्टो को नहीं मिला अनुबंध अनुभवी जॉनी बेयरस्टो को मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के बाद नया अनुबंध नहीं दिया गया। लियाम लिविंगस्टोन, टॉम बैंटन और जॉर्डन कॉक्स भी अनुबंध हासिल करने में विफल रहे। अपनी चोटों से उबर रहे जोफ्रा आर्चर को भी 2 साल का अनुबंध मिला है। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और विकेटकीपर जेमी स्मिथ, जिन्होंने हाल के दिनों में सभी प्रारूपों में अपनी जगह पक्की कर ली है, उन्होंने भी 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

बयान इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट के प्रबंध निदेशक रॉब ने क्या कहा? इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा, "इस साल का केंद्रीय अनुबंध समूह इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट में हमारी प्रतिभा की गहराई और ताकत को दर्शाता है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने अपने बहु-प्रारूप खिलाड़ियों को 2 साल का अनुबंध दिया है, ताकि हम उनके कार्यभार को ज़िम्मेदारी से प्रबंधित कर सकें और उन्हें सभी प्रारूपों में प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान कर सकें।"