ईस्ट जोन ने जीता खिताब (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

दलीप ट्रॉफी 2026: ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने जीता खिताब, बनाए ये रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 02:19 pm Sep 10, 202602:19 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब ईस्ट जोन ने अपने नाम किया। ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़त बनाई थी, जिसके चलते उन्हें खिताबी जीत मिली। चेपॉक स्टेडियम में खेला गया ये फाइनल मैच आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ। बता दें कि ईस्ट जॉन ने 2012-13 के बाद ये प्रतिष्ठित खिताब जीता है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।