दलीप ट्रॉफी 2026: तिलक वर्मा फाइनल में 99 रन बनाकर हुए आउट, जानिए उनके आंकड़े

सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ साउथ जोन का नेतृत्व करते हुए तिलक ने पहली पारी में 250 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 116 रन बनाए थे।

यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक साबित हुआ था। इसके बाद अपनी दूसरी पारी में उन्होंने 79 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए थे।

बेंगलुरु के CoE में खेले गए सेमीफाइनल में जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य को साउथ जोन ने 3 विकेट खोकर हासिल किया था।