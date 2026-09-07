ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में दोहरा शतक जड़ दिया है

ईशान किशन दलीप ट्रॉफी फाइनल में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर वाले कप्तान बने, इस दिग्गज को पछाड़ा

लेखन भारत शर्मा 02:59 pm Sep 07, 202602:59 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक (250) जड़ा। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 10वां शतक होने के साथ दूसरा दोहरा शतक भी रहा, जिसे उन्होंने 270 गेंदों में पूरा किया। हालांकि, वह 250 रन बनाने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। उनकी पारी की बदौलत ईस्ट जोन की टीम दूसरे दिन स्कोर को 600 के पार पहुंचाने में सफल रही है।