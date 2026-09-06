ईशान किशन ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

दलीप ट्रॉफी फाइनल 2026: ईस्ट जोन का स्कोर 350 के पार पहुंचा, ऐसा रहा पहला दिन

लेखन अंकित पसबोला 05:06 pm Sep 06, 202605:06 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन की टीम ने साउथ जोन के खिलाफ पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 385/4 का स्कोर बनाया। चेपॉक स्टेडियम में कप्तान ईशान किशन ने शतक (111*) लगाया। पहले दिन के स्टंप्स तक क्रीज में किशन और कुमार कुशाग्र (63) बने हुए हैं। उनके अलावा शिखर मोहन (85) और अभिमन्यु ईश्वरन (72) ने उम्दा पारियां खेलीं। आइए पहले दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।