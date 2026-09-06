किशन ने फाइनल में लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@ishankishan51)

दलीप ट्रॉफी 2026: ईशान किशन ने फाइनल में लगाया शतक, पूरे किए 4,000 प्रथम श्रेणी रन

लेखन अंकित पसबोला 05:28 pm Sep 06, 202605:28 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ शतक (111*) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 10वां शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 4,000 रन पूरे किए। उन्होंने कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की और टीम का स्कोर 350 के पार पहुंचाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।