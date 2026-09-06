दलीप ट्रॉफी 2026: ईशान किशन ने फाइनल में लगाया शतक, पूरे किए 4,000 प्रथम श्रेणी रन
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ शतक (111*) लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल 10वां शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 4,000 रन पूरे किए। उन्होंने कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की और टीम का स्कोर 350 के पार पहुंचाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
किशन ने खेली कप्तानी पारी
ईस्ट जोन ने जब 147 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब ईशान किशन क्रीज पर आए।
चेपॉक स्टेडियम में उन्होंने टिककर बल्लेबाजी की और 71 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने चौथे विकेट के लिए शिखर मोहन (85) के साथ मिलकर 94 रन की साझेदारी की।
इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पहले दिन के तीसरे सत्र के दौरान अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
वह 135 गेंदों में 111 रन बनाकर नाबाद रहे।
आंकड़े
ऐसा है किशन का प्रथम श्रेणी करियर
किशन ने अब तक 67 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 40 की औसत के साथ 4,000 से अधिक रन बनाए हैं।
इस बीच उन्होंने 10 शतक के अलावा 19 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।
इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 273 रन रहा है।
वह घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 2014 में रणजी ट्रॉफी में असम के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी।
जानकारी
किशन ने भारत से खेले हैं 2 टेस्ट
किशन ने अब तक भारत की ओर से 2 टेस्ट की 3 पारियों में कुल 78 रन बनाए हैं। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था।
लेखा-जोखा
ईस्ट जोन बड़े स्कोर की ओर अग्रसर
फाइनल मैच में ईस्ट जोन की टीम ने साउथ जोन के खिलाफ पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 385/4 का स्कोर बनाया।
चेपॉक स्टेडियम में पहले दिन के स्टंप्स तक क्रीज में किशन (111*) और कुमार कुशाग्र (63) बने हुए हैं।
उनके अलावा शिखर मोहन (85) और अभिमन्यु ईश्वरन (72) ने उम्दा पारियां खेलीं।
साउथ जोन की ओर से चामा वी मिलिंद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 13 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 56 रन देते हुए 2 विकेट लिए।