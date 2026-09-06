दिलीप ट्रॉफी फाइनल 2026: अभिमन्यु ईश्वरन और शिखर मोहन ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े

ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी (44) की सलामी जोड़ी ने ईस्ट जोन को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े।

इसके बाद ईश्वरन ने मोहन के साथ 33 रन की साझेदारी निभाकर अर्धशतक पूरा किया।

वह 86 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के से 72 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद मोहन ने कप्तान ईशान किशन के साथ 94 रन की साझेदारी निभाई। वह 120 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्के जड़कर आउट हुए।