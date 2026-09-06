दिलीप ट्रॉफी फाइनल 2026: अभिमन्यु ईश्वरन और शिखर मोहन ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े

दिलीप ट्रॉफी फाइनल 2026: अभिमन्यु ईश्वरन और शिखर मोहन ने जड़े अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मुकाबले के पहले दिन ईस्ट जोन के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन (72) और शिखर मोहन (85) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेली। यह ईश्वरन के प्रथम श्रेणी करियर का 38वां और मोहन का चौथा अर्धशतक रहा। इन दोनों के अर्धशतकों की बदौलत ईस्ट की टीम पहली पारी में बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होने में सफल रही। आइए उनकी दोनों की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही ईश्वरन और मोहन की बल्लेबाजी?
ईश्वरन और वैभव सूर्यवंशी (44) की सलामी जोड़ी ने ईस्ट जोन को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े।
इसके बाद ईश्वरन ने मोहन के साथ 33 रन की साझेदारी निभाकर अर्धशतक पूरा किया।
वह 86 गेंदों में 10 चौके और एक छक्के से 72 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद मोहन ने कप्तान ईशान किशन के साथ 94 रन की साझेदारी निभाई। वह 120 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्के जड़कर आउट हुए।
उपलब्धि
ईश्वरन ने पूरे किए 8,500 प्रथम श्रेणी रन
पारी में अपना 11वां रन बनाते ही ईश्वर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 8,500 रन भी पूरे किए।
वह अब तक 116 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 197 पारियों में 47 से अधिक की औसत से 8,561 रन अपने नाम कर चुके हैं।
इस दौरान उन्होंने 38 अर्धशतकों के अलावा 27 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 233 रन का रहा है।
वह अपने करियर में अब 975 चौके और 34 छक्के जड़ने में भी सफल रहे हैं।
करियर
कैसा रहा है मोहन का प्रथम श्रेणी करियर?
मोहन ने साल 2025 में अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 9 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसकी 13 पारियों में 55 से अधिक की औसत और 56 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 698 रन बनाने में सफल रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने 4 अर्धशतकों के अलावा 2 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 207 रन का रहा है।
वह घरेलू क्रिकेट में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।