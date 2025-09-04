दलीप ट्रॉफी 2025: रुतुराज गायकवाड़ ने सेमीफाइनल मुकाबले में लगाया शतक, जानिए उनके आंकड़े

इस समय खेली जा रही दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की टीम के रुतुराज गायकवाड़ ने सेंट्रल जोन के खिलाफ बेहतरीन शतक लगाया। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 8वां शतक रहा। इस बीच उन्होंने तीसरे विकेट के लिए आर्य देसाई के साथ मिलकर 82 रन की साझेदारी भी की। देसाई ने 39 रन की पारी खेली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही गायकवाड़ की पारी टॉस जीतकर पहले खेलते हुए वेस्ट जोन ने जब 10 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब गायकवाड़ क्रीज पर आए। उन्होंने मुश्किल घड़ी में टीम को संकट से उबारा। एक छोर से टिककर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने पहले दिन के दूसरे सत्र के दौरान 131 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वेस्ट जोन की ओर से यशस्वी जायसवाल (4) और श्रेयस अय्यर (25) जैसे बड़े नाम अच्छी पारी नहीं खेल सके।

आंकड़े ऐसा है गायकवाड़ का प्रथम श्रेणी करियर गायकवाड़ का प्रथम श्रेणी करियर शानदार रहा है। उन्होंने 39 मैचों की 66 पारियों में 2,700 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 8 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 195 रन रहा है। अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में उन्होंने 56.15 की उम्दा औसत के साथ 4,324 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 16 शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं।