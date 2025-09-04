अमित मिश्रा ने सभी प्रारूपों से किया संन्यास का ऐलान, जानिए कैसा रहा उनका करियर

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने सभी प्रारूप से संन्यास के ऐलान किया। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2017 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 के रूप में खेला था। उन्होंने भारत की ओर से 22 टेस्ट, 36 वनडे, और 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने भारतीय टीम से सभी प्रारूप को मिलाकर 150 से अधिक विकेट लिए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान मिश्रा ने BCCI का आभार व्यक्त किया मिश्रा ने इस बारे में IANS से कहा, "क्रिकेट में मेरे जीवन के ये 25 साल यादगार रहे हैं। मैं BCCI, हरियाणा क्रिकेट संघ, सहयोगी स्टाफ, अपने साथियों और अपने परिवार के सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूं जो इस दौरान मेरे साथ रहे। मैं उन प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनके प्यार और समर्थन ने मुझे जब भी और जहां भी खेला। क्रिकेट ने मुझे अनगिनत यादें और अमूल्य सीख दी हैं।"

ट्विटर पोस्ट मिश्रा ने सोशल मीडिया पर भी किया पोस्ट Today, after 25 years, I announce my retirement from cricket — a game that has been my first love, my teacher, and my greatest source of joy.



This journey has been filled with countless emotions — moments of pride, hardship, learning, and love. I am deeply grateful to the BCCI,… pic.twitter.com/ouEzjU8cnp — Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025

आंकड़े एक द्विपक्षीय सीरीज में मिश्रा ने लिए थे 18 विकेट 2013 में मिश्रा ने जिम्बाब्वे में 5 मैचों की सीरीज में 18 विकेट लिए थे। वह किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने थे। उन्होंने जवागल श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। मिश्रा ने बांग्लादेश में 2014 के टी-20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 14.70 की औसत और 6.68 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए थे। भारतीय टीम उस संस्करण में उपविजेता रही थी।

करियर ऐसा रहा अमित मिश्रा का अंतरराष्ट्रीय करियर मिश्रा ने भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से 22 टेस्ट खेले, जिसमें 35.72 की औसत के साथ 76 विकेट चटकाए थे। उन्होंने 36 वनडे में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 23.60 की औसत के साथ 64 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 2 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए थे। उन्होंने 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 6.31 की इकॉनमी रेट से 16 विकेट चटकाए थे। वह घरेलू क्रिकेट में हरियाणा से खेलते थे।