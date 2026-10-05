मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी पर दिनेश कार्तिक का अहम बयान, जानिए क्या कहा

क्रिकबज के साथ चर्चा में भारतीय तेज गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए शमी की वापसी की जरूरत को लेकर पूछे गए सवाल पर कार्तिक ने कहा, "नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास अन्य तेज गेंदबाज मौजूद हैं। भारतीय टीम अब उनसे (शमी से) आगे बढ़ चुकी है।"

उन्होंने कहा, "अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं शमी की तरफ नहीं देखूंगा, भले ही घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी क्यों न की हो।"