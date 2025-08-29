जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका: दिलशान मधुशंका ने पहले वनडे मैच में ली हैट्रिक, चटकाए कुल 4 विकेट 

गेंदबाजी ऐसी रही मधुशंका की गेंदबाजी मधुशंका ने अपने आखिरी ओवर की पहली 3 गेंदों पर सिकंदर रजा (92), ब्रेड इवांस (0) और रिचर्ड नगवारा (0) के विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके अलावा उन्होंने वेस्ली मढेवेरे (8) को भी अपना शिकार बनाया। आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, लेकिन मधुशंका ने तभी पूरा मुकाबला ही पलट दिया। उन्होंने मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की और 62 रन देकर 4 विकेट लिए।

जानकारी इस सूची में शामिल हुए मधुशंका मधुशंका अब श्रीलंका की ओर से वनडे में हैट्रिक लेने वाले 8वें गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले लसिथ मलिंगा, परवेज महरुफ, थिसारा परेरा, वनिंदु हसरंगा, शेहान मदुशंका, चामिंडा वास और महेश तीक्षाना ये कारनामा कर चुके थे।

करियर मधुशंका के वनडे करियर पर एक नजर मधुशंका ने श्रीलंका की ओर से 27 वनडे खेले हैं। उन्होंने 24.36 की गेंदबाजी औसत और 6.15 की इकॉनमी से अब तक 49 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 80 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 12 की औसत से 11 विकेट चटकाए हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला वनडे मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 2023 में खेला था।