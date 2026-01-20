ICC के दबाव के बावजूद बांग्लादेश का भारत में खेलने से इनकार, जिद पर बरकरार BCB

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) टी-20 विश्व कप 2026 में अपने मैच किसी भी हाल में भारत में खेलने के पक्ष में नहीं है। BCB अपने मैच भारत की जगह टूर्नामेंट के सह मेजबान श्रीलंका में खेलना चाहती है और इसके लिए जिद पर अड़ी हुई है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के दबाव के बावजूद एक बार फिर अपनी इस जिद को दोहराया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान हम ICC की गलत शर्तों को नहीं स्वीकारेंगे- आसिफ नजरुल क्रिकबज के मुताबिक आसिफ ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, "मुझे नहीं पता कि हमारी जगह (टी-20 विश्व कप में) स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अगर ICC भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के दबाव में आकर हम पर गलत शर्तें थोपने की कोशिश करता है, तो हम उन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे।" ऐसा माना जा रहा है कि ICC ने इस मामले को सुलझाने के लिए 21 जनवरी की अंतिम तारीख तय की है।

बयान आसिफ ने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया अपना रुख आसिफ ने कहा, "पहले भी ऐसे उदाहरण हैं जब पाकिस्तान ने कहा था कि वे भारत नहीं जाएंगे और ICC ने स्थान बदल दिया था।" उन्होंने आगे कहा, "हमने तार्किक आधार पर स्थान बदलने के लिए कहा है और हम पर बेवजह दबाव डालकर भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।" बता दें कि बांग्लादेश सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने से लगातार मना कर रहा है।

BCB आयरलैंड से अपने ग्रुप मैच बदलने का अनुरोध कर चुका है BCB इससे पहले BCB ने ICC से अनुरोध किया था कि उनका ग्रुप आयरलैंड के साथ बदल दिया जाए। उनके इस प्रस्ताव को आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया था। क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने अपनी तैयारियों का हवाला देते हुए कहा था, "हमें ICC से निश्चित आश्वासन मिला है कि हम मूल कार्यक्रम से नहीं हटेंगे। हम निश्चित रूप से श्रीलंका में ही अपने ग्रुप चरण के मैच खेलेंगे।"