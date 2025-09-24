टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज
टी-20 क्रिकेट में बल्लेबाज तेजी से रन बनाने का प्रयास करते हैं और ऐसे में गेंदबाजों के पास विकेट लेने के ज्यादा मौके होते हैं। बड़े शॉट खेलने की कोशिश में बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में कुछ बल्लेबाजों ने रनों के दिलचस्प रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ अनचाहे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। इस बीच टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाजों (पूर्ण सदस्य देशों में) के बारे में जानते हैं।
#1
दासुन शनाका (14 बार)
एशिया कप 2025 में श्रीलंका के दासुन शनाका पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में अपना खाता भी नहीं खोल सके। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक 14 बार शून्य पर आउट हुए हैं। वह 113 मैचों की 102 पारियों में 20.26 की औसत और 123.05 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,601 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं। पूर्व श्रीलंकाई कप्तान का सर्वोच्च स्कोर 74* रन रहा है।
#2
सौम्य सरकार (13 बार)
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सौम्य सरकार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज हैं। वह 87 मैचों में से 13 में बिना खाता खोले आउट हुए हैं। अपने करियर में उन्होंने 17.82 की औसत और 122.13 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,462 रन अपने नाम किए हैं। इस बीच उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में 68 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।
#3
पॉल स्टर्लिंग (13 बार)
आयरलैंड क्रिकेट टीम के पॉल स्टर्लिंग खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 13 पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 153 मैचों में 26.69 की औसत और 134.86 की स्ट्राइक रेट के साथ 3,710 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 1 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में आयरलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
#4
रोहित शर्मा और केविन ओब्रायन हुए हैं 12 बार शून्य पर आउट
टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा 12 बार शून्य पर आउट हुए थे। उन्होंने अपने करियर में 159 मैच खेले, जिसमें 32.05 की औसत और 140.89 की उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ 4,231 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए। आयरलैंड के केविन ओब्रायन भी 12 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 110 मैच खेले थे, जिसमें 130.92 की स्ट्राइक रेट से 1,973 रन बनाए थे।