जयवर्धने का DC के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वह इससे पहले 2012 और 2013 के 2 IPL सीजन में DC (तब दिल्ली डेयरडेविल्स ) से खेल चुके थे।

2013 के सीजन में उन्होंने टीम की कप्तानी भी की थी।

2012 में उन्होंने 27.91 की औसत और 112.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 335 रन बनाए थे।

इसके बाद 2013 में 15 पारियों में 22.06 की औसत और 105.75 की स्ट्राइक रेट से 331 रन बनाए थे।