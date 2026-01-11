DC बनाम GG: सोफी डिवाइन WPL इतिहास का पहला शतक जड़ने से चूकीं, जानिए उनके आंकड़े

DC बनाम GG: सोफी डिवाइन WPL इतिहास का पहला शतक जड़ने से चूकीं, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के चौथे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) की सलामी बल्लेबाज सोफी डिवाइन ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (95) खेली। वह बदकिस्मत रही कि महज 5 रन से WPL इतिहास का पहला शतक जड़ने से चूक गईं। वह इससे पहले 99 रन पर आउट हो चुकी हैं। उनकी पारी की बदौलत GG की टीम मैच में मजबूत शुरुआत करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही डिवाइन की पारी और साझेदारी?
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी GG को डिवाइन और विकेटकीपर बल्लेबाज बेथ मूनी (19) ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों पहले विकेट के लिए 49 गेंदों में ही 94 रन की साझेदारी निभा दी। हालांकि, इस दौरान मूथी ने संयम के साथ बल्लेबाजी की, जबकि डिवानी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों ओर बड़े शॉट्स खेले। वह 42 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 95 रन बनाकर आउट हुईं।
रिकॉर्ड
डिवाइन ने स्नेह राणा के एक ओवर में बनाए 32 रन
डिवाइन की तूफानी पारी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने पारी का छठा ओवर लेकर आई DC की स्पिनर स्नेह राणा के ओवर में 32 रन बटोर लिए। उन्होंने पहली 2 गेंदों पर चौके और फिर लगातार 6 छक्के जड़े। यह WPL इतिहास का सबसे महंगा ओवर रहा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड यूपी वारियर्स की दीप्ति शर्मा के नाम दर्ज था, जिन्होंने WPL 2025 में राॅयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 28 रन लुटाए थे।
उपलब्धि
डिवाइन ने एक पारी में जड़े संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के
इस पारी के साथ ही डिवाइन अब WPL इतिहास में एक पारी में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के जड़ने वाली बल्लेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में एशले गार्डनर (8 बनाम RCB, 2025) और चिनले हेनरी (8 बनाम DC, 2025) की बराबरी कर ली है। बड़ी बात यह है कि डिवाइन ने दूसरी बार यह कारनामा किया है। इससे पहले उन्होंने WPL 2023 में RCB की ओर से खेलते हुए GG के खिलाफ 8 छक्के जड़े थे।
पारी
WPL इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
डिवाइन की 95 रन की यह पारी WPL इतिहास का तीसरा सवोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी रहा है। इस लीग का सर्वोच्च स्कोर भी संयुक्त रूप से डिवाइन (99 बनाम GG, 2023) और UPW की जॉर्जिया वोल (99* बनाम RCB, 2025) के नाम दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर एलिसा हीली (96* बनाम RCB, 2023) और बेथ मूनी (96* बनाम UPW, 2025) हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर डिवाइन (95 बनाम DC, 2026) और हरमनप्रीत कौर (95* बनाम GG, 2024) हैं।
करियर
कैसा रहा है डिवाइन का WPL करियर?
डिवाइन ने साल 2023 में अपने WPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 20 मैचों में 28.50 की औसत और 162.34 की स्ट्राइक रेट से 513 रन बनाने में सफल रही हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 99 रन का रहा है। इसी तरह वह अब तक 146 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28.12 की औसत और 120.38 की स्ट्राइक रेट से 3,431 रन बनाने में सफल रही हैं। इसमें 1 शतक और 21 अर्धशतक भी शामिल हैं।