डेविड वार्नर ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की बात स्वीकारी, हो सकती है जेल

यह घटना उस वक्त हुई जब वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की कप्तानी करने के बाद ईस्टर की छुट्टियों पर ऑस्ट्रेलिया आए थे।

वार्नर के वकील बॉबी हिल ने माना है कि पूर्व क्रिकेटर ने उबर लेने के बजाय खुद गाड़ी चलाकर लापरवाही भरा फैसला किया।

हालांकि, उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि ईस्टर पर शराब पीना कोई अपराध नहीं है।

वकील के मुताबिक, आखिरी ड्रिंक के महज 11 मिनट बाद ही पुलिस ने उन्हें रोका था।