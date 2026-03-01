CSK ने IPL 2026 से पहले लॉन्च की नई जर्सी

CSK ने IPL 2026 से पहले लॉन्च की नई जर्सी, सामने आया वीडियो

लेखन भारत शर्मा 03:11 pm Mar 01, 202603:11 pm

क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के संस्करण के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस नई जर्सी का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बिल्कुल नई और सिर्फ आपके लिए! CSK जर्सी 2026 ऑर्डर करें और अपनी गर्मियों को पीले रंग से भर दें!' यह लॉन्च CSK के लिए IPL 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत है।