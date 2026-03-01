LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / CSK ने IPL 2026 से पहले लॉन्च की नई जर्सी, सामने आया वीडियो
CSK ने IPL 2026 से पहले लॉन्च की नई जर्सी, सामने आया वीडियो
CSK ने IPL 2026 से पहले लॉन्च की नई जर्सी

CSK ने IPL 2026 से पहले लॉन्च की नई जर्सी, सामने आया वीडियो

लेखन भारत शर्मा
Mar 01, 2026
03:11 pm
क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के संस्करण के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस नई जर्सी का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'बिल्कुल नई और सिर्फ आपके लिए! CSK जर्सी 2026 ऑर्डर करें और अपनी गर्मियों को पीले रंग से भर दें!' यह लॉन्च CSK के लिए IPL 2025 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद एक नए अध्याय की शुरुआत है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

उत्सुक

मजबूत वापसी के लिए उत्सुक है CSK

CSK ने IPL 2025 में 14 मैचों में 8 अंकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया था। नियमित कप्तान रुतुराज गायकवाड़ टूर्नामेंट के बीच में ही चोट के कारण बाहर हो गए थे। महेंद्र सिंह धोनी कार्यवाहक कप्तान बने, लेकिन वह CSK की किस्मत नहीं बदल सके। वह रविचंद्रन अश्विन का भी आखिरी IPL संस्करण था। ऐसे में इस बार CSK एक नई टीम के साथ धोनी के संभावित विदाई संस्करण में शानदार वापसी के लिए उत्सुक होगी।

Advertisement

बदलाव

IPL 2026 से पहले CSK टीम में बड़े बदलाव

CSK में सबसे बड़ा बदलाव ऑलराउंडर रविंद्र जड़ेजा और सैम कुरेन का हाई-प्रोफाइल ट्रेड था। उनके बदले में CSK ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ट्रेड किया था। CSK की टीम: रुतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, मैट शॉर्ट, संजू सैमसन, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, कार्तिक, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, श्रेयस गोपाल, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, अमन खान, वीर, नूर अहमद, राहुल चाहर, खलील अहमद, नाथन एलिस, मैट हेनरी, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी।

Advertisement