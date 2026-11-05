क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल करियर में हासिल किए हैं ये पुरस्कार और सम्मान

रोनाल्डो ने 5 बार बैलन डे-ऑर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। वह 2008, 2013, 2014, 2016 और 2017 में यह सम्मान हासिल कर चुके हैं।

वह दूसरे सर्वाधिक बैलन डे-ऑर जीतने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं।

अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने सर्वाधिक 8 बार (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023) ये प्रतिष्ठित खिताब जीते हैं।

फ्रांस के मिशेल प्लातिनी, नीदरलैंड के योहान क्रूफ और मार्को वैन बास्टेन ने 3-3 पुरस्कार जीते हैं।