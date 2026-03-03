IPL 2026: चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई क्रिकेट की वापसी, बेंगलुरु में RCB खेलेगी अपने 5 मैच 

बेंगलुरु का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। ऐसी खबर है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का पहला मैच इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ-साथ बेंगलुरु का यह प्रतिष्ठित मैदान आगामी IPL सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 5 मैचों की मेजबानी करेगा। बता दें कि RCB का यह घरेलू मैदान है और यहां पर पिछले कुछ महीनों में कोई भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हुआ था।

खबर फाइनल की मेजबानी भी करेगा चिन्नास्वामी इंडिया टुडे के मुताबिक, RCB अपने 5 मैच बेंगलुरु में खेलने के अलावा 2 मैच रायपुर में भी खेलेगी। बता दें कि आगामी सीजन में रायपुर का शहीद वीर नारायण अंतरराष्ट्रीय मैदान RCB का दूसरा घरेलू मैदान होगा। वहीं, चिन्नास्वामी स्टेडियम में लीग चरण के 5 मैचों के अलावा 2 प्लेऑफ मुकाबले भी खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल भी शामिल है। ऐ से में यह बेंगलुरु में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है।

बयान RCB के प्रशंसक घरेलू मैदान पर मैच देखने के हकदार हैं- राजेश मेनन RCB के CEO राजेश मेनन ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "चिन्नास्वामी स्टेडियम सिर्फ हमारा घरेलू मैदान नहीं है, बल्कि यहां टीम के तौर पर हमारी पहचान जिन्दा होती है। हमारे प्रशंसक बेंगलुरु में जो ऊर्जा लाते हैं, वह हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक साबित होती है। हमारे प्रशंसक बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े रहे हैं, और वे अपनी टीम को घर पर मुकाबला करते देखने का मौका पाने के हकदार हैं।"

मेजबानी इस दुर्घटना के बाद से नहीं खेले गए थे चिन्नास्वामी में मैच पिछले साल RCB के ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 10 से अधिक लोगों की मौत के बाद स्टेडियम में कोई भी मैच आयोजित नहीं किया गया। विजय हजारे ट्रॉफी के मुकाबले भी इस मैदान को नहीं दिए गए और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेडियम में मैच कराए गए थे। पिछले साल बेंगलुरु महिला विश्व कप की मेजबानी से भी वंचित रहा और आगामी पुरुष टी-20 विश्व कप में भी उसे मैच नहीं मिला।

