जायसवाल शून्य पर हुए आउट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: यशस्वी जायसवाल शून्य पर हुए आउट, विराट कोहली का ये अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ा

लेखन अंकित पसबोला 08:35 am Nov 28, 202608:35 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की अपनी पहली पारी में बिना खाता खोले ही आउट हुए। कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने उन्हें बेहतरीन गेंद पर बोल्ड किया। वह 6 गेंदों का सामना करते हुए पवेलियन लौट गए। वह अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा पारियों में शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। आइए उनके इस रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।