आकाश दीप ने की उम्दा गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: आकाश दीप ने न्यूजीलैंड की पहली पारी में लिए 5 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 07:06 am Nov 28, 202607:06 am

क्या है खबर?

क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहली पारी में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। यह उनके टेस्ट करियर का सिर्फ दूसरा और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने कीवी टीम ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 356 रन बनाए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।