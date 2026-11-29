प्रसिद्ध कृष्णा टीम में हुए शामिल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: चोटिल आकाश दीप हुए बाहर, प्रसिद्ध कृष्णा बतौर 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' टीम से जुड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:20 am Nov 29, 202608:20 am

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के आकाश दीप बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए। वह अब इस मैच में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे और उनकी जगह पर 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया है। बता दें कि कृष्णा सीरीज के पहले टेस्ट में खेले थे और दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।