श्रीलंका ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज पर जमाया कब्जा, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा श्रीलंका ने इस तरह जीता मुकाबला? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन उसने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए। इसके बाद भी टीम बेन कर्रन (79) और सिकंदर रजा (59*) के अर्धशतकों से 277/7 का स्कोर बनाने में सफल रही। श्रीलंका से दुष्मंता चमीरा ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। जवाब में श्रीलंका ने पथुम निसांका (122) और कप्तान चरिथ असलंका (71) की पारियों के दम पर 49.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

बल्लेबाजी कर्रन ने जड़ा लगातार दूसरा वनडे अर्धशतक जिम्बाब्वे के लिए कर्रन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर में लगातार दूसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने ब्रायन बेनेट (21) के साथ पहले विकेट के लिए 55 रन और ब्रेंडन टेलर (20) के साथ दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी निभाई। वह 95 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 79 रन बनाकर आउट हुए। अब उनके 8 वनडे में 48.57 की औसत और 74.89 की स्ट्राइक रेट से 454 रन हो गए हैं।

अर्धशतक रजा ने जड़ा 24वां वनडे अर्धशतक जिम्बाब्वे के लिए रजा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 24वां और श्रीलंका के खिलाफ 5वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 51 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने क्लाइव मदांदे (30) के साथ छठे विकेट के लिए 76 रनों की अहम साझेदारी निभाई। वह 55 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के से 59 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके अब 153 मैचों में 36.99 की औसत से 4,476 रन हो गए हैं।

उपलब्धि टेलर ने पूरे किए 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन जिम्बाब्वे के अनुभवी बल्लेबाज टेलर 37 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पारी का 11वां रन बनाते ही उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बने हैं। इस सूची में एंडी फ्लावर (320 पारियों में 11,580 रन) पहले और ग्रांट फ्लावर (337 पारियों में 10,028) दूसरे नंबर पर हैं। टेलर के अब 207 वनडे में 35.28 की औसत से 6,704 रन हो गए हैं।

उपलब्धि वनडे में जिम्बाब्वे के दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने टेलर इस पारी के साथ टेलर के वनडे में अब 6,704 रन हो गए हैं। इसके साथ ही वह जिम्बाब्वे के लिए 6,700 से ज्यादा वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वह अब केवल एंडी फ्लावर से पीछे हैं, जिन्होंने 213 वनडे मैचों में 35.34 की औसत से 6,786 रन बनाए थे। इस सूची में भी ग्रांट फ्लावर तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 221 वनडे मैचों में 33.52 की औसत के साथ 6,571 रन अपने नाम किए थे।