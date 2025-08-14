दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी-20 और वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में हुए बदलाव

चोट रबाडा की बाउंसर से चोटिल हुए थे ओवेन डार्विन में हुए दूसरे टी-20 में रबाडा की बाउंसर बल्लेबाजी कर रहे ओवेन के हेलमेट पर लगी। इसके बाद डॉक्टर की जांच के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना जारी रखा और वह 8 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें कम से कम 12 दिनों के अनिवार्य स्टैंड-आउट पीरियड में रहना होगा, जिसका मतलब है कि वह वनडे डेब्यू का मौका गंवा देंगे। ओवेन सीरीज के पहले टी-20 में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए थे।

वनडे आरोन हार्डी और मैट कुहनेमैन को वनडे सीरीज में मिला मौका तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट भी अगले मंगलवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे, जबकि आरोन हार्डी और मैट कुहनेमैन को टीम में शामिल किया गया है। मॉरिस ने सीरीज की तैयारी के दौरान पीठ में दर्द की शिकायत की थी। शॉर्ट अभी भी वेस्टइंडीज में लगी साइड स्ट्रेन चोट से उबर नहीं पाए हैं। उन्हें पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 टी-20 मैचों से बाहर कर दिया गया था।

वनडे टीम ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम 19 अगस्त से वनडे सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 22 अगस्त को दूसरा और 24 अगस्त को सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन और एडम जैम्पा।