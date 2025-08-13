सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने की सगाई, जानिए कौन है होने वाली दुल्हन

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है। अर्जुन ने सानिया चंडोक से एक निजी समारोज में सगाई की है। इस दौरान सिर्फ दोनों परिवारों के करीबी लोग ही मौजूद रहे। 25 साल के अर्जुन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) की फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो वह पहले मुंबई के लिए खेला करते थे। अब वह गोवा की टीम का हिस्सा हैं।

कौन कौन है सानिया चंडोक? सानिया रवि घई की पौत्री हैं। उनका परिवार मुंबई का एक बड़ा और मशहूर कारोबारी परिवार है। वे इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव और ब्रुकलिन क्रीमरी लो-कैलोरी आइसक्रीम ब्रांड के मालिक हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक सानिया ने अपनी राह खुद बनाई है। वह मुंबई में 'मिस्टर पॉज' की संस्थापक भी हैं। जो प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर है। सानिया सार्वजनिक मंचों से दूर ही रहती हैं। अभी दोनों परिवारों ने सगाई को लेकर कोई बयान नहीं दिया है।

करियर कैसा रहा है अर्जुन का करियर? IPL में अर्जुन ने 5 मुकाबले खेले हैं और उन्हें 3 सफलता मिली है। अर्जुन के टी-20 करियर की बात करें तो उन्होंने 24 मैच में 25.07 की औसत से 27 विकेट झटके हैं। उनके बल्ले से 13.22 की औसत से 119 रन निकले हैं। प्रथम श्रेणी मुकाबलों में उन्होंने 17 मैच में 532 रन और लिस्ट-A क्रिकेट में 18 मैच में 102 रन बनाए हैं। इन दोनों प्रारूप में उन्होंने 37 और 25 विकेट लिए हैं।

मौका IPL 2025 में नहीं खेले थे अर्जुन IPL 2025 की नीलामी में अर्जुन को MI ने अपने साथ जोड़ा था। MI ने उन्हें उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा था। अर्जुन को पहली 2 बोली में कोई खरीदार नहीं मिला था। इसके बाद तीसरी बोली में MI ने उन्हें अपनी टीम के साथ जोड़ा था। हालांकि, उन्हें पूरे संस्करण एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। वो बेंच पर बैठे हुए नजर आए थे।