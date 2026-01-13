WPL में RCB की ओर से की गई शतकीय साझेदारियां, सबसे ऊपर है यह जोड़ी

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 5वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने यूपी वारियर्स (UPW) पर 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। RCB की जीत में ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना की विस्फोटक 137 रनों की सलामी साझेदारी का अहम योगदान रहा। इसकी बदौलत टीम ने 144 रनों के लक्ष्य को 12.1 ओवर में ही 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऐसे में आइए WPL इतिहास में RCB की शतकीय साझेदारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 हैरिस और मंधाना- 137 रन बनाम UPW, 2026 WPL में RCB के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड अब हैरिस और मंधाना की जोड़ी के नाम दर्ज है। हैरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 40 गेंदों में 85 रन बनाए। कप्तान मंधाना ने 32 गेंदों में 47* रन बनाकर बखूबी साथ दिया। शिखा पांडे ने इस साझेदारी को तोड़ा, लेकिन तब तक RCB को जीत के लिए सिर्फ 7 रन की जरूरत रह गई थी। ऐसे में RCB ने 47 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली।

#2 मंधाना और डिवाइन - 125 रन बनाम GG, 2023 सूची में सोफी डिवाइन और मंधाना की जोड़ी दूसरे नंबर पर है। WPL 2023 में गुजरात जायंट्स (GG) के खिलाफ खेले गए मैच में इस सलामी जोड़ी ने 125 रनों की साझेदारी की थी। मैच में डिवाइन 36 गेंदों में 99 रन बनाकर आउट हुई थीं। इसी तरह मंधाना ने 31 गेंदों में 37 रन बनाए थे। इसकी बदौलत RCB ने 189 रन के लक्ष्य को 15.3 ओवर में केवल 2 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया था।

