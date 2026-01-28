टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन कप्तानों ने जीते हैं 10 या उससे अधिक मैच 

टी-20 विश्व कप के इतिहास में अब तक कई सफल कप्तान साबित हुए हैं। खिताब जीतने के लिहाज से डेरेन सैमी ऐसे कप्तान हैं, जिनकी अगुआई में सर्वाधिक 2 बार टीम विजेता बनी हैं। कुछ ऐसे भी कप्तान हुए हैं, जिनके नेतृत्व में टीम का जीत-प्रतिशत तो बेहतर रहा है, लेकिन वह अपनी टीम को कभी विजेता नहीं बना सके हैं। इस बीच टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों के बारे में जानते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (21 जीत) महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 2007 में टी-20 विश्व कप पर कब्जा जमाया था। इसके बाद धोनी ने 5 अन्य टी-20 विश्व कप अभियानों में भारत का नेतृत्व किया था। उनकी कप्तानी में भारत ने टी-20 विश्व कप में कुल 33 मैच खेले थे, जिसमें से 21 मैच जीते और 11 में हार (बेनतीजा-1) मिली। इसमें 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक बॉल आउट की जीत भी शामिल है।

#2 केन विलियमसन (14 जीत) केन विलियमसन (2016-2024) न्यूजीलैंड के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उनके नेतृत्व में कीवी टीम ने टी-20 विश्व कप में 21 मैच खेले, जिसमें से 14 में उनकी टीम को जीत मिली और 7 में हार का सामना किया। उनका जीत प्रतिशत 66.66 का रहा। हालांकि, उनके नेतृत्व में टीम कोई खिताब नहीं जीत सकी थी। विलियमसन की अगुआई में कीवी टीम 2021 में उपविजेता रही थी।

Advertisement

#3 रोहित शर्मा (12 जीत) रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2024 में खिताब जीता था। उस संस्करण में भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए खिताब अपने नाम किया था। क्रिकइंफो के मुताबिक, उनके नेतृत्व में भारत ने 14 मैच खेले थे, जिसमें से 12 में टीम जीती और 2 में टीम को हार मिली। इस बीच उनका जीत प्रतिशत 85.71 रहा। रोहित ने बतौर कप्तान 49 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीते हैं। उन्होंने 62 मैचों में टीम इंडिया की अगुआई की थी।

Advertisement