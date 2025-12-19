ब्रिस्बेन हीट ने रचा इतिहास, हासिल किया BBL टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य

बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में छठे मैच में शुक्रवार को ब्रिस्बेन हीट ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स को 8 विकेट हरा दिया। पर्थ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257/6 का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया था। जवाब में ब्रिस्बेन ने 19.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। यह BBL इतिहास का सबसे बड़ा और टी-20 क्रिकेट इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा रहा है। आइए पूरे मैच पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा ब्रिस्बेन ने इस तरह दर्ज की जीत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पर्थ टीम ने फिन एलन (79) और कूपर कॉनोली (77) के अर्धशतकों से 257/6 का स्कोर खड़ा किया था। यह BBL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इसके बाद ब्रिस्बेन ने जैक वाइल्डरमुथ (110*) और मैट रेनशॉ (102) के शतकों से 19.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वाइल्डरमुथ ने 54 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्के जड़े, जबकि रेनशॉ ने 51 गेंदों में 5 चौके और 9 छक्के जड़े।

रिकॉर्ड BBL इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा इस जीत के साथ ही ब्रिस्बेन हीट ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। यह BBL इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का सफल पीछा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड एडिलेड स्ट्राइकर्स के नाम दर्ज था, जिसने साल 2023 में होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ 230 रन के लक्ष्य का सफल पीछा किया था। यह ब्रिस्बेन हीट का लीग के इतिहास में पहला सफल 200 से अधिक रनों का लक्ष्य का पीछा भी था, इससे पहले उसका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 187 था।

