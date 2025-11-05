जन्मदिन विशेष: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के ऐसे रिकॉर्ड्स जो शायद ही कभी टूटेंगे 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली बुधवार (5 नवंबर) को 37 साल के हो गए। उन्होंने 2008 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और उन्होंने सिर्फ वनडे क्रिकेट में खेलना जारी रखा है। अपने बेमिसाल करियर में उन्होंने विश्व क्रिकेट के कई अहम रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आइए उनके ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं, जिनका टूटना बहुत मुश्किल नजर आता है।

वनडे वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं कोहली कोहली वनडे में सबसे अधिक शतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं। वनडे विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में अपने वनडे क्रिकेट करियर का 50वां शतक जमाया था। ऐसा कर उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (49) का रिकॉर्ड तोड़ा था। कोहली के नाम फिलहाल 51 वनडे शतक हैं। इन दोनों के बाद सूची में रोहित शर्मा (33), ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग (30), श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (28) और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला (27) हैं।

रन सबसे तेज 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन वाले खिलाड़ी हैं कोहली कुल मिलाकर कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों को मिलाकर 52.21 की औसत से 27,673 रन बनाए हैं, जो केवल तेंदुलकर (34,357) और कुमार संगाकारा (28,016) से पीछे हैं। कोहली ने सितंबर 2024 में अपने 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे। उन्होंने इस आंकड़े को छूने के लिए 594 पारियों का सहारा लिया था। वह सबसे तेज इस आंकड़े को छूने वाले बल्लेबाज बने थे। उन्होंने तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड (623 पारी) तोड़ा था।

जानकारी कोहली के नाम है ये उपलब्धि कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 से अधिक की औसत के साथ 10,000+ रन बनाने वाले विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में इंग्लैंड के जो रूट (रन- 21,766, औसत-49.46) उनके बेहद करीब हैं।

रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब जीतना किसी भी खिलाड़ी के निरंतर शानदार प्रदर्शन का प्रमाण होता है। कोहली ने 21 बार ये सम्मान हासिल किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार, वनडे में 11 बार और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 7 बार ये उपलब्धि हासिल की है। इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व महान खिलाड़ी तेंदुलकर (20 बार) हैं।

दोहरे शतक सर्वाधिक दोहरे शतक वाले भारतीय बल्लेबाज हैं कोहली जुलाई, 2016 से पहले कोहली के टेस्ट करियर में कोई दोहरा शतक नहीं था। इसके बाद उन्होंने 3 साल के अंदर ही 7 दोहरे शतक बनाए। उनकी यह शानदार उपलब्धि उनकी काबिलियत को दर्शाती है। कोहली के सभी दोहरे शतक भारत की कप्तानी करते हुए आए थे। कोई अन्य बल्लेबाज बतौर कप्तान 6 दोहरे शतक भी नहीं बना पाया। इस सूची में कोहली के बाद महान बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं, जिन्होंने कप्तानी करते हुए 5 दोहरे शतक बनाए थे।

उपलब्धि लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक कोहली ने अपना पहला टेस्ट दोहरा शतक जुलाई 2016 में लगाया था। इसके बाद उन्होंने लगातार 3 घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भी दोहरे शतक लगाए थे। इस तरह कोहली टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लगातार 4 सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ के नाम था, जिन्होंने लगातार 3 टेस्ट सीरीज में दोहरे शतक बनाए थे। कोहली का यह रिकॉर्ड बेहद खास है।