एशेज सीरीज 2025: पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, स्टीव स्मिथ बने कप्तान
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। चोटिल पैट कमिंस इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। मार्नश लाबुशेन की टीम में वापसी हुई है। वहीं, खराब फॉर्म में चल रहे सैम कोंस्टास को टीम में जगह नहीं मिली है। 3 अनकैप्ड खिलाड़ी जेक वेदराल्ड, सीन एबॉट और ब्रेंडन डोगेट को भी 15 सदस्यीय दल में मौका मिला है।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम
पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम: स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदराल्ड और ब्यू वेबस्टर। सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। तेज गेंदबाजी की कमान एक बार फिर हेजलवुड, स्टार्क और बोलैंड के हाथों में होगी। स्पिन गेंदबाजी की कमान अनुभवी लियोन संभालेंगे।
सलामी
वेदराल्ड हो सकते हैं सलामी बल्लेबाज
31 साल के वेदराल्ड पहले टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज के रूप में उतर सकते हैं। उन्होंने शैफील्ड शील्ड के संस्करण में तस्मानिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। इस खिलाड़ी ने 50.33 की उम्दा औसत के साथ 906 रन बनाए थे। वे उस्मान ख्वाजा के सलामी जोड़ीदार बन सकते हैं। टीम से बाहर किए गए सलामी बल्लेबाज कोंस्टास ने वेस्टइंडीज क्रिकेट के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 6 पारियों में सिर्फ 50 रन बनाए थे।
आंकड़े
एबॉट और डोगेट के आंकड़ों पर एक नजर
एबॉट ने 80 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। इसकी 163 पारियों में उन्होंने 30.29 की औसत से 268 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 12 बार 4 विकेट हॉल और 9 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/45 का रहा है। डोगेट ने अब तक 17 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और इसकी 16 पारियों में 35.80 की औसत से 26 विकेट लिए हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/75 का रहा है।
कार्यक्रम
ऐसा है एशेज सीरीज का कार्यक्रम
21 नवंबर से पर्थ में होने वाले मुकाबले से एशेज सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा मुकाबला 4 दिसंबर से गाबा में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मैच 17 दिसंबर से एडिलेड के मैदान पर आयोजित होगा। सीरीज का चौथा और पांचवां मैच क्रमशः 26 दिसंबर और 4 जनवरी, 2026 से खेला जाएगा। बता दें कि चौथा मुकाबला मेलबर्न में और आखिरी टेस्ट सिडनी में खेला जाना तय है।