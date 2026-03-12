IPL इतिहास में रनों के लिहाज RCB की सबसे बड़ी जीत और आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कई बार अपने विस्फोटक प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित किया है। इस टीम की पहचान हमेशा आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े स्कोर के लिए रही है। हालांकि, कई मौकों पर RCB ने विरोधी टीमों को रनों के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत का भी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में आइए इस टीम द्वारा रनों के लिहाज से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीतों पर नजर डालते हैं।

#1 144 रन बनाम गुजरात (IPL 2016) IPL 2016 के 44वें मुकाबले में RCB का सामना गुजरात लायंस से हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB की टीम ने 248/3 का स्कोर बनाया था। एबी डिविलियर्स ने 52 गेंदों में 129* रन बनाए थे। विराट कोहली के बल्ले से 55 गेंदों में 109 रन निकले थे। जवाब में गुजरात केवल 104 रन पर ऑलआउट हो गई थी। क्रिस जॉर्डन ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। RCB को 144 रन से जीत मिली थी।

#2 138 रन बनाम पंजाब किंग्स (IPL 2015) IPL 2015 के 40वें मुकाबले में RCB ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 226/3 का स्कोर बनाया था। RCB के लिए पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने 57 गेंदों का सामना किया था और 117 रन बना दिए थे। डिविलियर्स के बल्ले से 47 रन निकले थे। जवाब में PBKS 88 रन पर ऑलआउट हुई थी। अक्षर पटेल ने 40 रन बनाए थे। मिचेल स्टार्क और श्रीनाथ अरविंद ने 4-4 विकेट लिए थे। RCB को 138 रन से जीत मिली।

#3 130 रन बनाम पूणे वॉरियर्स (IPL 2013) RCB की तीसरी सबसे बड़ी जीत IPL 2013 में आई थी। उस संस्करण के 31वें मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 263/5 का स्कोर बना दिया था। गेल ने 66 गेंदों में 175* रन बनाए थे। जवाब में पूणे वॉरियर्स 133 रन पर ऑलआउट हुई थी। उनका कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। RCB के लिए रवि रामपाल, जयदेव उनादकट और गेल ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। RCB को 130 रन से जीत मिली थी

