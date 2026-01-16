बिग बैश लीग 2025-26: स्टीव स्मिथ ने 41 गेंदों में जड़ा शतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए  

सिडनी सिक्सर्स के स्टार सलामी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सिडनी थंडर के खिलाफ बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में शानदार शतकीय पारी (100) खेली। वह BBL इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए। ये उनके टी-20 करियर का 5वां और BBL में चौथा शतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण स्मिथ के बल्ले से निकला यह पहला शतक है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही स्मिथ की पारी और साझेदारी स्मिथ ने 42 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 238.10 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने बाबर आजम के साथ 12.1 ओवर में 141 रन जोड़ दिए। बाबर 39 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। मैच की पहली पारी में सिडनी थंडर के लिए डेविड वार्नर ने भी शतकीय पारी (110) खेली थी।

तेज BBL के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक स्मिथ ने BBL के इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। उनसे पहले ग्लेन मैक्सवेल और जोस ब्राउन भी 41 गेंदों में इस लीग में शतक लगा चुके हैं। इस सूची में पहले स्थान पर संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाज हैं। क्रेग सिंमस ने 2014 के संस्करण में 39 गेंदों का सामना करते हुए शतक लगाया था। मिचेल ओवन ने 2025 के BBL संस्करण में 39 गेंदों में शतक जड़ दिया था।

ज्यादा स्मिथ BBL के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने स्मिथ ने BBL में अपना पहला मुकाबला साल 2011 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 36 मुकाबले खेले हैं और इसकी 36 पारियों में 48.81 की औसत और 150.97 की स्ट्राइक रेट से 1,318 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125* रन रहा है। वार्नर और बेन मैकडरमॉट 3-3 शतक के साथ BBL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं।

