बिग बैश लीग 2025-26: डेविड वार्नर ने जड़ा शानदार शतक, पूरे किए 14,000 टी-20 रन 

सिडनी थंडर के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 37वें मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टी-20 करियर का 10वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 61 गेंदों में पूरा किया। BBL में इस खिलाड़ी के बल्ले से निकला यह तीसरा शतक है। उन्होंने इस संस्करण में अपना दूसरा शतक लगाया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही वार्नर की पारी और साझेदारी वार्नर इस मुकाबले से पहले होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ इस संस्करण में 130* रन की पारी खेल चुके हैं। मैच में उन्होंने 65 गेंदों का सामना किया और 110 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 11 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 169.23 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए मैथ्यू गिल्क्स के साथ मिलकर 33 गेंदों में 56 रन की की साझेदारी निभाई। निक मैडिनसन के साथ इस खिलाड़ी ने 45 गेंदों में 84 रन जोड़े।

जानकारी वार्नर ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे वार्नर के टी-20 क्रिकेट में 10 शतक हो गए हैं। अब उनसे ज्यादा शतक सिर्फ बाबर आजम (11) और क्रिस गेल (22) के हैं। इस मामले में वार्नर ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। कोहली के टी-20 करियर में 9 शतक हैं।

करियर वार्नर ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 14,000 रन वार्नर ने अब तक 432 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 431 पारियों में लगभग 37 की औसत से 14,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। वार्नर टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले ये कारनामा इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स (14,449 रन), वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड (14,462 रन) और क्रिस गेल (14,526 रन) कर चुके हैं। वार्नर ने अपने टी-20 करियर में 10 शतक के अलावा 115 अर्धशतक भी जड़े हैं।

टी-20 अंतरराष्ट्रीय ऐसा रहा है वार्नर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर वार्नर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के लिए 110 टी-20 मुकाबले खेले थे। इसकी 110 पारियों में उन्होंने 33.43 की औसत से 3,277 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 28 अर्धशतक निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 142.47 की रही थी। इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100* रन रहा था। वार्नर ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 337 चौके और 122 छक्के जड़े थे।