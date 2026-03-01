बेथ मूनी ने भारतीय टीम के खिलाफ वनडे करियर का तीसरा शतक जड़ा, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

पारी ऐसी रही मूनी की पारी और साझेदारी मुनी नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आईं। उन्होंने जॉर्जिया वोल के साथ मिलकर 91 गेंदों में 104 रन की साझेदारी निभाई। वोल 62 रन बनाने के बाद आउट हो गईं। इसके बाद मुनी ने एलिसा हीली के साथ मिलकर 92 गेंदों में 145 रन जोड़े। मुनी ने 84 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 126.19 की रही। हीली ने 98 गेंदों में 158 रन की पारी खेली।

भारत भारत के खिलाफ कमाल के हैं मूनी के आंकड़े मूनी ने भारतीय टीम के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला साल 2017 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 23 मैच खेले हैं और इसकी 21 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए 58.68 की उम्दा औसत के साथ 939 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 104.91 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 3 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138 रन रहा है।

Advertisement

करियर ऐसा रहा है मूनी का वनडे करियर मूनी ने अपना पहला वनडे मुकाबला न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2016 में खेला था। अब तक वह 95 वनडे मैचों की 87 पारियों में 50.15 की शानदार औसत से 3,210 रन बना चुकी हैं। उनके बल्ले से 6 शतक और 20 अर्धशतक निकले हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर 138 रन रहा है। खास बात यह है कि मूनी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम के खिलाफ ही बनाए हैं।

Advertisement