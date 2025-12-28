अलविदा 2025: टेस्ट क्रिकेट में इन टीमों ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर 

टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 कई टीमों के लिए यादगार रहा, कई मुकाबलों में बल्लेबाजों ने लंबी पारियां खेलते हुए विशाल स्कोर खड़े किए। इस दौरान कुछ टीमों ने एक पारी में रन बनाने की नई ऊंचाइयों को छुआ और विरोधी गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। घरेलू और विदेशी परिस्थितियों में बने ये बड़े स्कोर टीमों की मजबूत बल्लेबाजी को दर्शाते हैं। आइए 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ टीम स्कोर बनाने वाली टीमों को जानते हैं।

#1 इंग्लैंड- 669 रन बनाम भारत पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। उसने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ मैनचेस्टर के मैदान पर 669 रन बना दिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम 358 रन पर ऑलआउट हुई थी। जवाब में इंग्लैंड ने ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जो रूट ने 150 रन बनाए थे। बेन स्टोक्स के बल्ले से 141 रन निकले थे। जैक क्रॉली ने 84 और बेन डकेट ने 94 रन बनाए थे। ये मुकाबला ड्रॉ रहा था।

#2 ऑस्ट्रेलिया- 654/6 बनाम श्रीलंका दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है। उसने गाले के मैदान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम खिलाफ 654/6 रन का स्कोर बना दिया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम के लिए उस्मान ख्वाजा ने 232 रन की शानदार पारी खेली थी। उनके अलावा स्टीव स्मिथ (141) और जोश इंग्लिस (102) ने शतक जड़े थे। ट्रेविस हेड के बल्ले से 57 रन की पारी निकली थी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को पारी और 242 रन से अपने नाम किया था।

Advertisement

#3 दक्षिण अफ्रीका- 626/5 बनाम जिम्बाब्वे तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 626/5 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। वियान मुल्डर ने इसी मुकाबले में 334 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 367 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 49 चौके और 4 छक्के निकले थे। डेविड बेडिंगहाम ने 82 और लुआन ड्रे प्रीटोरियस ने 78 रन की पारी खेली थी। मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने पारी और 236 रन से जीता था।

Advertisement