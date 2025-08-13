पाकिस्तान के खिलाफ किसी वनडे में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वेस्टइंडीज के गेंदबाज
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सीरीज के तीसरे वनडे में 202 रन से करारी शिकस्त दी। कैरेबियाई टीम की इस जोरदार जीत के नायक तेज गेंदबाज जेडन सील्स रहे, जिन्होंने 6 विकेट चटकाए। वह पाकिस्तान के खिलाफ किसी वनडे मैच में 6 विकेट लेने वाले पहले कैरेबियाई गेंदबाज बने। इस बीच पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
जेडन सील्स (6/18, त्रिनिडाड, 2025)
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सील्स ने अपने वनडे करियर का पहला 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने अपने 7.2 ओवर में सिर्फ 18 रन देते हुए 6 विकेट लिए। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपने पहले ही ओवर में सैम अयूब (0) को आउट करते हुए विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने अब्दुल्ला शफीक (0), बाबर आजम (9), मोहम्मद रिजवान (0), नसीम शाह (6) और हसन अली (0) के विकेट हासिल किए।
#2
फ्रेंकलिन रोज (5/23, किंग्सटाउन, 2000)
वेस्टइंडीज ने 2000 में किंग्सटाउन में खेले गए वनडे में पाकिस्तान को 96 रन से हराया था। उस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में पाकिस्तानी टीम 117 रन पर ही ढेर हो गई थी। वेस्टइंडीज की जीत में फ्रेंकलिन रोज की अहम भूमिका रही थी। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 23 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे।
#3
इयान बिशप (5/25, पर्थ, 1993)
बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज के 9वें मैच में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया था। पर्थ में खेले गए उस मैच में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 71 पर ही सिमट गई थी। पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। वेस्टइंडीज से इयान बिशप ने 25 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। आखिर में वेस्टइंडीज ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी।
#4
इयान बिशप (5/27, पर्थ, 1989)
वेस्टइंडीज ने 1989 में पर्थ में खेले गए वनडे में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। उस मैच में पाकिस्तानी टीम पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 140/9 का स्कोर बनाया था। वेस्टइंडीज से बिशप ने 27 रन देते हुए 5 सफलताएं हासिल की थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने रिची रिचर्डसन के अर्धशतक (50) की मदद से लक्ष्य हासिल किया था।