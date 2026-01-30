टी-20 विश्व कप इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच मुकाबले के साथ होगा। इस प्रारूप में अक्सर बल्लेबाजों की दहाड़ सुनाई देती है। ऐसे में टीमें अमूमन बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहती है। इस बीच कई बार गेंदबाज भी धमाकेदार प्रदर्शन कर मैच को अकेले दम ही अपनी ओर मोड़ने में सफल रहते हैं। आइए टी-20 विश्व कप इतिहास में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 अजंता मेंडिस (6/8 बनाम जिम्बाब्वे, 2012) टी-20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस के नाम दर्ज है। उन्होंने 2012 के टी-20 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने 4 ओवर में 8 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। इस बीच उन्होंने 2 मेडन ओवर किए थे। मेंडिस विश्व कप के किसी एक मैच में 6 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। उस मैच में जिम्बाब्वे की टीम 100 रन पर ही ढेर हो गई थी।

#2 रंगना हेराथ (5/3 बनाम न्यूजीलैंड, 2014) रंगना हेराथ टी-20 विश्व कप में 5 विकेट लेने वाले श्रीलंका के 2 स्पिनरों में शामिल हैं। उन्होंने 2014 के ग्रुप-1 मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3.3 ओवर में 3 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। चटगांव में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन का स्कोर बनाया था। जवाब में हेराथ की उम्दा गेंदबाजी के सामने कीवी टीम 15.3 ओवर में 60 रन पर ही सिमट गई थी।

#3 उमर गुल (5/6 बनाम न्यूजीलैंड, 2009) पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी उमर गुल ने 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओवल में खेले गए टी-20 विश्व कप मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने 3 ओवर में 6 रन देते हुए 5 सफलताएं हासिल की थी। उन्होंने स्कॉट स्टायरिस, पीटर मैकग्लाशन, नाथन मैकुलम, जेम्स फ्रैंकलिन और काइल मिल्स के विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड की टीम 99 रन पर ढेर हो गई थी और पाकिस्तान ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी।

