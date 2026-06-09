नाइटक्लब विवाद में फंसे बेन स्टोक्स (तस्वीर: एक्स/englandcricket)

लॉर्ड्स में जीत के बाद नाइटक्लब विवाद में फंसे बेन स्टोक्स, क्या जाएगी इंग्लैंड की कप्तानी?

लेखन अंकित पसबोला 09:38 am Jun 09, 202609:38 am

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, हाल ही में सम्पन्न हुए लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद इंग्लिश कप्तान स्टोक्स अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ लंदन के नाइटक्लब में मौजूद थे, जहां लड़ाई हो गई थी। यह इंग्लैंड की टीम के नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आइए इस विवाद को विस्तार से समझते हैं।