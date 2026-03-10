टी-20 विश्व कप खिताब जीतने पर भारतीय टीम को 131 करोड़ रुपये की राशि देगा BCCI

घोषणा देवजीत सैकिया ने की पुष्टि BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस घोषणा की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "BCCI ने टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद उसे 131 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।" उन्होंने आगे कहा, "बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में उनकी सफलता की कामना करता है।"

ICC ICC ने कितनी दी पुरस्कार राशि? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए इनाम पर कुल 123.77 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। पिछले संस्करण में उसने 93 करोड़ रुपये की राशी खर्च की थी। इस बार विजेता टीम भारत को पुरस्कार स्वरूप 27.50 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इसके अलावा उपविजेता टीम न्यूजीलैंड को भी अच्छी खासी रकम बतौर पुरस्कार मिली है। न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबला हारने के बाद 14.67 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी।

