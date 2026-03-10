टी-20 विश्व कप खिताब जीतने पर भारतीय टीम को 131 करोड़ रुपये की राशि देगा BCCI

LOADING...
BCCI ने इनामी राशि की घोषणा की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Mar 10, 2026
11:47 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। इस खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इनामी राशि की घोषणा की। बोर्ड विजेता भारतीय टीम को 131 करोड़ रुपये देगा। बता दें कि भारत ने लगातार दूसरे संस्करण में इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने में सफलता हासिल की है। 2024 में जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत विश्व विजेता बना था, तब बोर्ड ने 125 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी थी।

घोषणा 

देवजीत सैकिया ने की पुष्टि 

BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने इस घोषणा की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "BCCI ने टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद उसे 131 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है।" उन्होंने आगे कहा, "बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में उनकी सफलता की कामना करता है।"

ट्विटर पोस्ट

ICC

ICC ने कितनी दी पुरस्कार राशि?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए इनाम पर कुल 123.77 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। पिछले संस्करण में उसने 93 करोड़ रुपये की राशी खर्च की थी। इस बार विजेता टीम भारत को पुरस्कार स्वरूप 27.50 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। इसके अलावा उपविजेता टीम न्यूजीलैंड को भी अच्छी खासी रकम बतौर पुरस्कार मिली है। न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबला हारने के बाद 14.67 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी।

फाइनल 

इस तरह से जीती थी भारतीय टीम 

भारत से संजू सैमसन (89) और अभिषेक शर्मा (52) ने जोरदार शुरुआत दिलाई। नंबर-3 पर ईशान किशन ने भी अर्धशतक (54) लगाया, जबकि आखिरी ओवरों के दौरान शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26* रन बनाते हुए टीम को 255/5 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से एलन (9), रचिन रविंद्र (1), ग्लेन फिलिप्स (5) और मार्क चैपमैन (3) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इस बीच साइफर्ट के अर्धशतक (52) के बावजूद न्यूजीलैंड 159 पर सिमट गई।

