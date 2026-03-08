टी-20 विश्व कप 2026: विजेता टीम को मिले 27.50 करोड़ रुपये, जानिए अन्य टीमों की राशि

राशि भारत को मिले 27.50 करोड़ रुपये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस मेगा टूर्नामेंट के लिए इनाम पर कुल 123.77 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। पिछले संस्करण में उसने 93 करोड़ रुपये की राशी खर्च की थी। विजेता टीम भारत को पुरस्कार स्वरूप 27.50 करोड़ रुपये की राशि मिली। इसके अलावा उपविजेता टीम न्यूजीलैंड को भी अच्छी खासी रकम बतौर पुरस्कार मिली है। न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबला हारने के बाद 14.67 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिली है।

सेमीफाइनल सेमीफाइनल हारने पर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड को क्या मिला? टूर्नामेंट में केवल विजेता और उपविजेता टीमों पर ही नहीं, बल्कि अन्य टीमों पर भी पैसों की बारिश हुई। सेमीफाइनल में हारने वाली दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमों को भी अच्छी-खासी इनामी राशि मिली। दोनों टीमों को 7.24-7.24 करोड़ रुपये दिए गए। वहीं, टूर्नामेंट में सुपर-8 खेलने वाली टीमों को 3.5-3.5 करोड़ रुपये मिले। इसके अलावा लीग स्टेज खेलने वाली टीमों को भी 2.3-2.3 करोड़ रुपये की इनामी राशि प्रदान की गई।

Advertisement

पहला पहले संस्करण में जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिले थे? टी-20 विश्व कप का पहला संस्करण साल 2007 में खेला गया था। उसम समय ट्रॉफी अपने नाम करने वाली टीम को आज की तारीख में लगभग 11 करोड़ रुपये मिले थे। यानी पहले टूर्नामेंट की तुलना में इस बार ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की ईनामी राशि में करीब 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, ICC ट्रॉफी में 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को अतिरिक्त कोई पैसे नहीं मिलते हैं।

Advertisement