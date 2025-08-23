विराट और रोहित के संन्यास पर BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए संभावित विदाई सीरीज की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। इंग्लैंड दौरे के बाद यह चर्चा जोर पकड़ रही थी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि दोनों दिग्गज अभी भी भारतीय टीम की वनडे योजनाओं का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि अगले वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दोनों को टीम से बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

बयान संन्यास का फैसला खुद लेंगे कोहली और रोहित BCCI के उपाध्यक्ष ने साफ कहा है कि रोहित और कोहली ने संन्यास नहीं लिया है, वे अब भी वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे में विदाई सीरीज की बातें करना बेमानी है। उन्होंने आगे कहा कि BCCI की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह पूरी तरह खिलाड़ियों का व्यक्तिगत फैसला होता है। शुक्ला का यह बयान UP टी-20 लीग द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में सामने आया।

मैच रोहित कोहली पूरी तरह से फिट दोनों खिलाड़ियों का विदाई मैच कराने के सवाल पर उन्होंने कहा, "जब वक्त आएगा तब देखेंगे आप लोग पहले से ही उनकी विदाई की तैयारी क्यों कर रहे हैं?" उन्होंने यह भी कहा कि दोनों खिलाड़ी अच्छी स्थिति में हैं और पूरी तरह से फिट भी हैं। वह अच्छा खेल भी रहे हैं। बता दें कि, रोहित और कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वनडे क्रिकेट नहीं खेला है और अब उनकी अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर होगी।

टेस्ट टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं दोनों खिलाड़ी कोहली और रोहित पहले ही टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इसी कारण उनके विदाई मैच की चर्चाएं तेज हो गई हैं और तुलना सचिन तेंदुलकर के 2013 में वानखेड़े स्टेडियम पर हुए यादगार विदाई मैच से की जा रही है। हालांकि, शुक्ला ने इन सभी अटकलों को जल्दबाजी बताया और साफ कहा कि मौजूदा समय में दोनों खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में बेहतरीन कर रहे हैं।