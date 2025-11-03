भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपये की नकद इनामी राशि देगा BCCI

बयान 51 करोड़ रुपये की नकद इनामी राशि देगी BCCI- देवजीत सैकिया BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को समाचार एजेंसी ANI को दिए एक बयान में इस घोषणा की पुष्टि की। सैकिया ने इस बारे में कहा, "बोर्ड बेहद उत्साहित है और ICC के खजाने से कुछ भी लिए बिना BCCI अपनी ओर से भारतीय टीम को 51 करोड़ रुपये का इनाम देने जा रहा है। यह राशि खिलाड़ियों, चयनकर्ताओं और अमोल मजूमदार के नेतृत्व वाले सहयोगी स्टाफ को दी जाएगी।"

ICC ICC की ओर से टीम को कितने इनामी राशि मिलेगी? अपना पहला विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम को ICC की ओर से 44.80 लाख डॉलर (लगभग 39 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ICC की ओर से विश्व कप की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को 22.40 लाख डॉलर (लगभग 19.50 करोड़ रुपये) की इनामी राशि दी जाएगी। बता दें कि यह अब तक हुए सभी विश्व कप संस्करणों में ICC द्वारा दी गई सर्वाधिक धनराशि है।

फाइनल इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत को स्मृति मंधाना (45) और शफाली वर्मा (87) ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। सलामी बल्लेबाजों के कमाल के बाद मध्यक्रम में दीप्ति शर्मा (58) और ऋचा घोष (34) ने उपयोगी योगदान देकर टीम का स्कोर 298/7 तक पहुंचाया। जवाब में ताजमिन ब्रिट्स (23) और एनेके बॉश (0) के जल्दी आउट होने के बाद कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (101) ने संघर्ष किया, लेकिन दीप्ति शर्मा (5/39) की उम्दा गेंदबाजी के चलते प्रोटियाज पारी 246 पर सिमट गई।