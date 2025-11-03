महिला वनडे विश्व कप 2025: जानिए भारत को ICC की तरफ से कितनी इनामी राशि मिलेगी 

विजेता भारत और दक्षिण अफ्रीका को मिलेंगे कितने रुपये? अपना पहला विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम को ICC की ओर से 44.80 लाख डॉलर (लगभग 39 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ICC की ओर से विश्व कप की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को 22.40 लाख डॉलर (लगभग 19.50 करोड़ रुपये) की इनामी राशि दी जाएगी। बता दें कि यह अब तक हुए सभी विश्व कप संस्करणों में ICC द्वारा दी गई सर्वाधिक धनराशि है।

अन्य टीमों अन्य टीमों को मिलेंगे कितने रुपये? टूर्नामेंट में 5वें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 7 लाख डॉलर (लगभग 6.17 करोड़ रुपये) मिलेंगे। बता दें कि इस संस्करण में श्रीलंका 5वें और न्यूजीलैंड छठे स्थान पर रही हैं। ICC के मुताबिक, 7वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों 2.80 लाख डॉलर (लगभगर 2.47 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। गौरतलब हो कि बांग्लादेश 7वें और पाकिस्तान की टीम अंतिम 8वें स्थान पर रही थी।