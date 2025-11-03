महिला वनडे विश्व कप 2025: जानिए भारत को ICC की तरफ से कितनी इनामी राशि मिलेगी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को 52 रन से हराया। खिताबी मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298/7 का स्कोर बनाया। जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 246 रन पर सिमट गई। इस फाइनल के बाद ही भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों को खूब इनामी राशि मिली है। आइए पुरस्कार राशि के बारे में जानते हैं।
विजेता
भारत और दक्षिण अफ्रीका को मिलेंगे कितने रुपये?
अपना पहला विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम को ICC की ओर से 44.80 लाख डॉलर (लगभग 39 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ICC की ओर से विश्व कप की उपविजेता टीम दक्षिण अफ्रीका को 22.40 लाख डॉलर (लगभग 19.50 करोड़ रुपये) की इनामी राशि दी जाएगी। बता दें कि यह अब तक हुए सभी विश्व कप संस्करणों में ICC द्वारा दी गई सर्वाधिक धनराशि है।
सेमीफाइनल
सेमीफाइनल हारने वाली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों की इनामी राशि
वनडे विश्व कप 2025 के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लिश टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 125 रन से हार गई थी। वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को भारत के विरुद्ध 5 विकेट से हार मिली थी। ICC की ओर से इस बार सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को को 11.20 लाख डॉलर (लगभग 9.80 करोड़ रुपये) मिलेंगे।
अन्य टीमों
अन्य टीमों को मिलेंगे कितने रुपये?
टूर्नामेंट में 5वें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 7 लाख डॉलर (लगभग 6.17 करोड़ रुपये) मिलेंगे। बता दें कि इस संस्करण में श्रीलंका 5वें और न्यूजीलैंड छठे स्थान पर रही हैं। ICC के मुताबिक, 7वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों 2.80 लाख डॉलर (लगभगर 2.47 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे। गौरतलब हो कि बांग्लादेश 7वें और पाकिस्तान की टीम अंतिम 8वें स्थान पर रही थी।
अंतर
महिला विश्व कप 2022 की तुलना में कितना है अंतर?
इस बार इनामी राशि साल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित विश्व कप के 12वें संस्करण की तुलना में 297 प्रतिशत अधिक है। उस दौरान कुल इनामी राशि 1 करोड़ डॉलर (लगभग 88 करोड़ रुपये) थी। उस दौरान विजेता टीम को 13.20 लाख डॉलर (लगभग 11.65 करोड़ रुपये), उपविजेता टीम को 6 लाख डॉलर (लगभग 5.20 करोड़ रुपये) और सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 3 लाख डॉलर (लगभग 2.60 करोड़ रुपये) मिले थे।