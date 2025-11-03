ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: ट्रेविस हेड बची हुई टी-20 सीरीज से बाहर हुए 

भारतीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच टी-20 सीरीज के शुरुआती 3 मैच खेले जा चुके हैं। अब बचे हुए 2 टी-20 मैचों से सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड बाहर हो गए हैं। दरअसल, हेड को 19 नवंबर से शुरू होने वाली एशेज सीरीज की तैयारियां करनी है और इसी क्रम में वह शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट में साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

खबर जुलाई के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलते दिखेंगे हेड हेड अगले हफ्ते होबार्ट में तस्मानिया के खिलाफ खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के बाद उनका पहला प्रथम श्रेणी मैच होगा। पिछले महीने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम रहा है। बीते अगस्त में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 142 रन की पारी खेलने के बाद से टी-20 और वनडे की 8 पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 31 रन रहा है।

प्रदर्शन ऐसा रहा था हेड का प्रदर्शन हेड भारत के खिलाफ जारी टी-20 सीरीज में अब तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके थे। पहला मैच बारिश के चलते धुलने के बाद दूसरे टी-20 में उन्होंने 28 रन बनाए थे। वहीं, होबार्ट में खेले गए तीसरे टी-20 में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए थे। बता दें कि फिलहाल टी-20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर है।