BCCI रोहित की कप्तानी के भविष्य पर करेगा चर्चा, अहमदाबाद में हो सकती है अहम बैठक

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) के चयनकर्ता रोहित शर्मा के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में उनके भविष्य को लेकर अहम बैठक कर सकते हैं। यह बैठक अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन हो सकती है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य रोहित को वनडे विश्व कप 2027 को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में टीम का बनाए रखना या न रखना होगा।

अनिश्चितता रोहित की कप्तानी पर बरकरार है अनिश्चितता रोहित ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में फिटनेस टेस्ट पास किया है। उनका टीम में शामिल होना तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी कप्तानी पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। चयनकर्ताओं द्वारा शनिवार को होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर उनसे सीधे चर्चा किए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत अपनी-अपनी चोटों के कारण इस अहम सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

प्रबंधन आगामी मैचों के लिए गिल का कार्यभार प्रबंधन शुभमन गिल एशिया कप सहित भारत के हालिया क्रिकेट कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं और आगामी मैचों के साथ उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है। उनके भारी कार्यभार को देखते हुए चयनकर्ता उन्हें वनडे या टी-20 अंतरराष्ट्रीय या दोनों प्रारूपों से आराम देने पर विचार कर सकते हैं। यह निर्णय आगामी चुनौतियों के लिए उनकी फिटनेस के स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसे में यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

वापसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तय है रोहित और कोहली की वापसी रोहित और उनके साथी सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी तय मानी जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद यह उनका पहला मैच होगा। उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इससे भारत की 50 ओवर की टीम में अनुभव और मजबूती आएगी। दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बाद अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।