अहमदाबाद टेस्ट: भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत से पहले घोषित की पारी

लेखन भारत शर्मा
Oct 04, 2025
10:17 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अहमदाबाद में पहले टेस्ट के तीसरे दिन यानी शनिवार सुबह चौंकाने वाला फैसला लेते हुए पारी घोषित कर दी। ऐसे में अब वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी है। भारतीय टीम ने दूसरे दिन के स्कोर 448/5 के स्कोर पर ही अपनी पारी घोषित की। इस तरह से भारत ने पहली पारी में 286 रन की अहम बढ़त हासिल की है।

कारण

भारत ने क्यों घोषित की पारी?

दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा (104*) और वाशिंगटन सुंदर (9*) नाबाद थे और उम्मीद थी की तीसरे दिन जडेजा पारी को और आगे ले जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत से पहले ही कप्तान गिल ने पारी घोषित कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय टीम प्रबंधन ने पिच में सुबह की नमी का फायदा उठाने के लिए पारी घोषित करते हुए वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर किया है।

पारी

कैसी रही भारत की पहली पारी?

भारत ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 286 रन की अहम बढ़त हासिल की है। भारत के लिए केएल राहुल (100), विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (125) और जडेजा ने शानदार शतकीय पारियां खेली। इसी तरह कप्तान गिल (50) ने भी अर्धशतक जड़ा। वेस्टइंडीज के लिए रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में भारत की दमदार गेंदबाजी के सामने केवल 162 पर ढेर हो गई थी।