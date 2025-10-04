अहमदाबाद टेस्ट: भारत ने तीसरे दिन की शुरुआत से पहले घोषित की पारी

पारी

कैसी रही भारत की पहली पारी?

भारत ने पहली पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 286 रन की अहम बढ़त हासिल की है। भारत के लिए केएल राहुल (100), विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल (125) और जडेजा ने शानदार शतकीय पारियां खेली। इसी तरह कप्तान गिल (50) ने भी अर्धशतक जड़ा। वेस्टइंडीज के लिए रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में भारत की दमदार गेंदबाजी के सामने केवल 162 पर ढेर हो गई थी।