सूर्यकुमार यादव की जा सकती है टी-20 कप्तानी, टीम में जगह मिलना भी मुश्किल- रिपोर्ट

बयान कोच गौतम गंभीर से चर्चा के बाद लिया फैसला इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI), चयन समिति और टीम प्रबंधन ने कोच गौतम गंभीर से चर्चा के बाद यह फैसला किया। एक अधिकारी ने कहा, "चयन समिति, BCCI और टीम प्रबंधन ने कोच गंभीर के साथ परामर्श में निर्णय लिया कि भारत को अब नए कप्तान के साथ जाना चाहिए। सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम ने टी-20 विश्व कप जीता, लेकिन उनकी फॉर्म और भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अब आगे बढ़ने का समय है।"

जानकारी टीम में भी जगह मिलना मुश्किल टी-20 विश्व कप 2024 के बाद कप्तान बने सूर्यकुमार को फिलहाल टीम में भी नहीं चुना जाएगा। अधिकारी ने कहा, "उन्हें चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और यह निर्णय जल्द ही सूर्यकुमार को बताया जाएगा।"

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